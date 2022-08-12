Два сухогруза с продовольствием вышли из портов Украины

Два сухогруза с продовольствием вышли из территориальных вод Украины, один из них следует в Иран. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили в минобороны Турции.

«Корабль SORMOVSKY под флагом Белиза покинул порт Черноморска и следует в Текирдаг. Судно STAR LAURA под флагом Маршалловых островов с 60 тысячами тонн кукурузы также покинуло порт «Южный» и последует в Иран», — говорится в Twitter ведомства.

Ранее, 10 августа, сообщалось, что судно Jaohar Ranim с 6 тыс. т пшеницы из Украины прибыло в порт Дуррес в Албании.

По заявлению украинских властей, ежедневно из портов страны будут выходить не более трех судов с зерном, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода.

Начиная с 1 по 10 августа августа из украинских портов вышли 12 судов, на борту которых в совокупности находится 375 тыс. т сельхозпродукции.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

22 июля в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка» между представителями России, Турции, Украины и ООН, которая обеспечивает беспрепятственные поставки украинского зерна, а также российских продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений из РФ, подписали глава Минобороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш. В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация.

Однако, как заявил 11 августа на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, договоренности, которые касаются продвижения российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, на данный момент не выполняются. Он усомнился в искренности тезисов Запада о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность.

По словам Нечаева, пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет главным образом не пшеницу, а кукурузное зерно и подсолнечное масло.