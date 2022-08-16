Сухогруз Razoni с украинским зерном вошел в сирийский порт Тартус

Первое судно с украинским зерном на борту — сухогруз Razoni, вышедший из порта после подписания стамбульских соглашений, прибыл в сирийский порт Тартус. Об этом 16 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник и спутниковые данные.

«Первое судно, вышедшее с Украины в рамках сделки по возобновлению экспорта зерна из страны две недели назад, во вторник пришвартовалось в сирийском Тартусе», — говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день первое судно с украинским зерном, закупленным Всемирной продовольственной программой (ВПП) в гуманитарных целях, Brave Commander, покинуло украинский порт Южный. Об этом сообщили в офисе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Как рассказали в пресс-службе, судно с 23 тыс. т зерна на борту движется к берегам Африканского Рога, где из-за засухи и высоких цен на продовольствие людям грозит полномасштабный голод. Ожидается, в частности, что продовольственную помощь получат жители Эфиопии.

Ранее, 13 августа, из порта украинского Черноморска, который располагается под Одессой, вышли два судна с сельхозпродукцией, чтобы доставить груз в Турцию. Сухогруз Fulmar S перевозит 12 тыс. т пшеницы под флагом Барбадоса. Еще один сухогруз, Thoe, с семенами подсолнуха вышел из порта под флагом Маршалловых Островов.

Ранее в результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

22 июля в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка» между представителями России, Турции, Украины и ООН, которая обеспечивает беспрепятственные поставки украинского зерна, а также российских продовольствия и удобрений на мировые рынки.

В свою очередь, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Москва рассчитывает, что западные страны создадут условия для доступа на мировые рынки российских продуктов. Как отметил представитель ведомства, в настоящее время данный пункт «продуктовой сделки», подписанной в Стамбуле, не выполняется. Кроме того, ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты.