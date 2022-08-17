МО РФ сообщило о вывозе более 563 тыс. т сельхозпродукции из портов Украины

С 1 августа из портов Украины 21 судно вывезло более 563 тыс. т сельхозпродукции, сообщил 17 августа руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» с 1 августа 2022 года из украинских портов вышло 21 судно», — сказал он.

По словам Мизинцева, вывезены 451 481 т кукурузы, 50 301 т муки, 11 тыс. т сои, 6 тыс. т подсолнечного масла, 41 622 т пшеницы, 2 914 т подсолнечника.

«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 53 иностранных судна из 14 государств», — добавил он.

Кроме того, Мизинцев подчеркнул, что существует опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.

Он уточнил, что Вооруженные силы РФ создали необходимые условия для работы двух морских гуманитарных коридоров: в Черном море (для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) и в Азовском море (для выхода из порта Мариуполь).

Ранее в этот день в мининфраструктуры Украины сообщили, что из портов Черноморск и Одесса отправились еще три судна на борту которых находится более 33 тыс. т агропродукции.

В Стамбуле 26 июля начал работать совместный координационный центр по зерновому вопросу.

До этого, 22 июля, глава Минобороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как уточнил Шойгу, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

В конце июня российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна, Киев сам заминировал собственные порты.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 17 августа обратил внимание на то, что суда с зерном из подконтрольных Киеву черноморских портов направляются в те страны, которым вовсе не грозит голод.