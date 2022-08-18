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МО Турции сообщило о вывозе более 622 тыс. т зерна из Украины с 1 августа

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Фото: TASS/EPA/Fabrizio Zani/PASQUALE BOVE
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Более 622 тыс. т зерна было вывезено с территории Украины с начала текущего месяца, когда была запущена реализация зерновой сделки, сообщило 18 августа оборонное ведомство Турции.

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«С 1 августа по настоящее время для вывоза зерна задействовано 43 судна, из них 25 вышли из портов Украины, 18 направились в украинские порты для загрузки. Всего из портов Украины к настоящему времени вывезено свыше 622 тыс. тонн зерновых», — указано в пресс-релизе ведомства.

Ранее, 17 августа, руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что с 1 августа из портов Украины 21 судно вывезло более 563 тыс. т сельхозпродукции. По словам Мизинцева, вывезено 451 481 т кукурузы, 50 301 т муки, 11 тыс. т сои, 6 тыс. т подсолнечного масла, 41 622 т пшеницы, 2914 т подсолнечника.

В тот же день в мининфраструктуры Украины сообщили, что из портов Черноморск и Одесса отправились еще три судна, на борту которых находится более 33 тыс. т агропродукции.

В Стамбуле 26 июля начал работать совместный координационный центр по зерновому вопросу.

До этого, 22 июля, глава Минобороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как уточнил Шойгу, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

В конце июня российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна, Киев сам заминировал собственные порты.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 17 августа обратил внимание на то, что суда с зерном из подконтрольных Киеву черноморских портов направляются в те страны, которым вовсе не грозит голод.

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