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FT предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из РФ

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Фото: ТАSS/EPA/MARTIN DIVISEK
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Запад ждет энергетическая расплата за отсутствие российского газа этой зимой. Об этом 19 августа заявила профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон в статье для газеты Financial Times.

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«Зимой западные страны окажутся перед сложной дилеммой: им надо будет срочно найти способы снизить урон от энергокризиса, который начал принимать катастрофические масштабы, а часть стран Азии, Ближнего Востока и Африки уже сейчас оказалась на пороге экономических и политических проблем», — говорится в материале.

По словам Томпсон, сложившаяся ситуация объясняется двумя структурными причинами. Во-первых, для роста глобальной экономики необходимо всё больше и больше энергоресурсов. Во-вторых, страны мало что могут сделать для ускорения перехода от горючих ископаемых на чистые источники энергии.

Ранее, 17 августа, американское издание The Hill сообщило, что сотни тысяч людей в Европе могут погибнуть зимой из-за приверженности правительств стран зеленой энергетике.

В тот же день генсек Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс заявил о существовании признаков энергетического кризиса, который может начаться этой зимой. Глава организации отметил, что пока не знает, какую именно форму он примет.

12 августа вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

В свою очередь, глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер 9 августа призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает.

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