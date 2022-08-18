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Названа дата презентации новых продуктов Apple

Bloomberg: Apple 7 сентября планирует презентовать iPhone 14
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Фото: Global Look Press/FrankHoermann/SVEN SIMON
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Следующая презентация новых продуктов Apple состоится 7 сентября. Об этом в среду, 17 августа, сообщило агентство Bloomberg.

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По данным агентства, старт продаж запланирован на 16 сентября, однако компания Apple пока не подтвердила эту информацию.

Ожидается, что в новой модельной линии смартфонов IPhone 14 не будет модели с экраном 5,4 дюйма. Вместо этого появится базовая модель с экраном в 6,7 дюйма, который раньше был только у версий Pro.

Как сообщает Bloomberg, 7 сентября, вероятно, также состоится презентация новых моделей умных часов, iPad и компьютеров Mac, однако некоторые продукты могут быть представлены позднее на отдельных мероприятиях.

Ранее, 7 августа, стало известно, что новая линейка смартфонов Apple iPhone 14 впервые будет поддерживать быструю зарядку мощностью 30 ватт.

Как рассказал известный инсайдер под ником Jioriku в Twitter, заряд новинки будет пополняться быстрее. При этом, чтобы добиться высокой скорости зарядки, нужно будет приобрести специальный адаптер.

До этого, 26 июля, эксперт-аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что при использовании будущих телефонов iPhone 14 будут появляться проблемы с некоторыми объективами блока камер, которые треснули. Он пояснил, что ввиду состояния этой модели iPhone ниже заявленного стандарта качества компании во избежание задержек в поставках устройства к осени текущего года пришлось перераспределить заказ в 10 млн смартфонов.

Он напомнил, что крупнейшим производителем линз для камер является тайваньская компания Largan.

18 июля стало известно, что Apple может отказаться от стандартных SIM-карт, eSIM в ряде новых iPhone 14. При этом корпорация сохранит модель, в которой можно будет установить SIM-карты для массового рынка.

Инсайдер Сонни Диксон из компании Apple опубликовал изображения с макетами iPhone 14 до этого, 1 июня. Релиз новой модели телефона от Apple состоится в сентябре 2022 года, но Диксон опубликовал его прототипы 30 мая.

Кроме того, ожидается, что в новой линейке устройств будут четыре варианта, включая iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. Также у нового iPhone сохранится приподнятая камера, как у предыдущей модели.

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