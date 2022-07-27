Аналитик назвал трескающуюся камеру угрозой производства iPhone 14

Эксперт-аналитик Мин-Чи Куо рассказал о проблемах с будущими телефонами iPhone 14 американской корпорации Apple. Портал 9to5Mac 26 июля передал, что речь идет о проблемах некоторыми объективами блока камер, которые треснули.

По данным Куо, состояние iPhone 14 оценивается ниже заявленного стандарта качества. Из-за этого компании во избежание задержек в поставках устройства к осени текущего года пришлось перераспределить заказ в 10 млн смартфонов.

Крупнейшим производителем линз для камер является тайваньская компания Largan. Она и должна устранить недочеты, передает «Газета.Ru».

18 июля сообщалось о том, что Apple может отказаться от стандартных SIM-карт в новых iPhone 14.

По предварительной информации, Apple выпустит ряд модификаций iPhone — как с поддержкой физических и цифровых SIM-карт, так и работающую исключительно с eSIM

7 июля стало известно о росте цен на зарядные устройства для iPhone, с конца февраля они поднялись в 1,5–2,5 раза. Если до февраля на сайте Apple и у официальных ритейлеров зарядку на 20 Вт можно было купить за 1990 рублей, то на сегодняшний день в том же «Связном» за нее просят 4499 рублей. В других магазинах данный аксессуар также подорожал. В Re:Store его продают за 3490 рублей.

1 июня появились изображения с макетами iPhone 14. Ожидается, что релиз новой модели телефона от Apple состоится в сентябре 2022 года.

12 апреля издание Market Watch заявило, что тайваньский производитель электроники Pegatron, занимающийся сборкой iPhone и ряда других продуктов Apple, приостановил работу своих предприятий в Китае. Производство было прекращено из-за карантинных ограничений в провинциях, где расположены заводы.