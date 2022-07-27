Реклама
Прямой эфир
Мир
В Стамбуле начал работать координационный центр по вопросу зерна
Политика
Путин встретился с губернатором Астраханской области Бабушкиным
Политика
В Кремле оценили политическую ситуацию в Молдавии
Мир
«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей «Северного потока»
Мир
Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД РФ
Мир
Лавров допустил введение Западом санкций против Китая
Мир
Пентагон может усилить присутствие в регионе в случае визита Пелоси на Тайвань
Мир
Минобороны РФ запустило регулярную паромную линию в ДНР
Политика
В ГД рассказали о последствиях санкционной политики Запада против России
Пресс-релизы
Восстановление ЛНР и ДНР поддержит строительную отрасль
Экономика
Производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в РФ
Наука
Российские ученые придумали новый метод лечения рака с помощью наночастиц

Аналитик назвал трескающуюся камеру угрозой производства iPhone 14

Аналитик Мин-Чи Куо назвал трескающуюся камеру угрозой производства iPhone 14
0
Фото: Global Look Press/AFLO/Stanislav Kogiku
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперт-аналитик Мин-Чи Куо рассказал о проблемах с будущими телефонами iPhone 14 американской корпорации Apple. Портал 9to5Mac 26 июля передал, что речь идет о проблемах некоторыми объективами блока камер, которые треснули.

Вон из iPhone: как Apple защитит пользователей от государственного шпионажа
Компания представляет новые меры защиты от прослушки

По данным Куо, состояние iPhone 14 оценивается ниже заявленного стандарта качества. Из-за этого компании во избежание задержек в поставках устройства к осени текущего года пришлось перераспределить заказ в 10 млн смартфонов.

Крупнейшим производителем линз для камер является тайваньская компания Largan. Она и должна устранить недочеты, передает «Газета.Ru».

18 июля сообщалось о том, что Apple может отказаться от стандартных SIM-карт в новых iPhone 14.

По предварительной информации, Apple выпустит ряд модификаций iPhone — как с поддержкой физических и цифровых SIM-карт, так и работающую исключительно с eSIM

7 июля стало известно о росте цен на зарядные устройства для iPhone, с конца февраля они поднялись в 1,5–2,5 раза. Если до февраля на сайте Apple и у официальных ритейлеров зарядку на 20 Вт можно было купить за 1990 рублей, то на сегодняшний день в том же «Связном» за нее просят 4499 рублей. В других магазинах данный аксессуар также подорожал. В Re:Store его продают за 3490 рублей.

1 июня появились изображения с макетами iPhone 14. Ожидается, что релиз новой модели телефона от Apple состоится в сентябре 2022 года.

12 апреля издание Market Watch заявило, что тайваньский производитель электроники Pegatron, занимающийся сборкой iPhone и ряда других продуктов Apple, приостановил работу своих предприятий в Китае. Производство было прекращено из-за карантинных ограничений в провинциях, где расположены заводы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022