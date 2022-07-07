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Цены на зарядные устройства для iPhone выросли в 2,5 раза

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Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam
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Цены на зарядные устройства для iPhone с конца февраля выросли в 1,5-2,5 раза.

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Если раньше на сайте Apple и у официальных ритейлеров зарядку на 20 Вт можно было купить за 1990 руб., то сейчас в том же «Связном» за нее просят 4499 рублей. В других магазинах данный аксессуар также подорожал. В Re:Store его продают за 3490 рублей.

«Причина высоких цен на оригинальные аксессуары в том, что на рынке практически нет конкуренции со стороны «серых» магазинов. Никто не спешит ввозить зарядки, чтобы перепродавать тут с микроскопической прибылью», — сказал главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

Второй причиной повышения цен эксперты назвали снижение спроса на зарядные устройства.

«В прошлом году покупатели с запасом реализовали спрос на аксессуары, поэтому они не спешат покупать новые. Это заставляет ритейлеров повышать цены на них, чтобы заработать на этих устройствах», — объяснил генеральных директор Telecom Daily Денис Кусков.

То есть продавцы пытаются компенсировать недополученную прибыль с оборота за счет большей наценки, констатировал эксперт.

В первом полугодии рынок зарядных устройств для смартфонов просел на 40% в штуках и на 30% в деньгах, по сравнению с тем же периодом 2021 года, приводит данные Mobile Research Group. Речь идет о всех зарядных устройства — как оригинальных, так и небрендированных.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сняли с зарядки: цены на адаптеры для iPhone выросли в два раза

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