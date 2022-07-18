Apple откажется от SIM-карт в некоторых iPhone 14

Встроенные SIM-карты (eSim. — Ред.) на территориях Европы и Азии набирают всё большую популярность. Apple может отказаться от стандартных SIM-карт в новых iPhone 14. Об этом в понедельник, 18 июля, пишет портал 9to5mac, ссылаясь на Wall Street Journal.

По предварительной информации, Apple выпустит ряд модификаций iPhone — как с поддержкой физических и цифровых SIM-карт, так и работающую исключительно с eSIM, пишет «Газета.Ru». Таким образом, корпорация сохранит модель, в которой можно будет установить SIM-карты для массового рынка. Предположительно, версия смартфона, которая подключается к сети исключительно через eSIM, будет доступна только для тех государств, где широко распространена одноименная технология.

Технология eSIM впервые была внедрена в iPhone Xs и Xr. Когда был выпущен iPhone 13, Apple дала возможность пользователям использовать сразу две eSIM.

7 июля стало известно о росте цен на зарядные устройства для iPhone, с конца февраля они поднялись в 1,5–2,5 раза. Если до февраля на сайте Apple и у официальных ритейлеров зарядку на 20 Вт можно было купить за 1990 рублей, то на сегодняшний день в том же «Связном» за нее просят 4499 рублей. В других магазинах данный аксессуар также подорожал. В Re:Store его продают за 3490 рублей.

1 июня появились изображения с макетами iPhone 14. Ожидается, что релиз новой модели телефона от Apple состоится в сентябре 2022 года.

25 мая торговая сеть «М.Видео» сообщила о том, что ритейлеры могут отказаться от продажи продукции Apple, купленной в рамках параллельного импорта без согласия правообладателей. Причиной такого решения в сети назвали отсутствие гарантий работоспособности устройств, проданных таким способом, на территории России.

12 апреля издание Market Watch заявило, что тайваньский производитель электроники Pegatron, занимающийся сборкой iPhone и ряда других продуктов Apple, приостановил работу своих предприятий в Китае. Производство было прекращено из-за карантинных ограничений в провинциях, где расположены заводы.