Опубликованы фотографии макетов нового iPhone 14

Инсайдер Сонни Диксон из компании Apple опубликовал изображения с макетами iPhone 14. Об этом 1 июня сообщила газета New York Post.

Ожидается, что релиз новой модели телефона от Apple состоится в сентябре 2022 года, но Диксон опубликовал его прототипы 30 мая.

Утечка указывает на то, что в новой линейке устройств будут четыре варианта, включая iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. Также у нового iPhone сохранится приподнятая камера, как у предыдущей модели.

25 мая торговая сеть «М.Видео» сообщила о том, что ритейлеры могут отказаться от продажи продукции Apple, купленной в рамках параллельного импорта без согласия правообладателей. Причиной такого решения в сети назвали отсутствие гарантий работоспособности устройств, проданных таким способом, на территории России.

12 апреля издание Market Watch сообщило о том, что тайваньский производитель электроники Pegatron, занимающийся сборкой iPhone и ряда других продуктов Apple, приостановил работу своих предприятий в Китае. Производство было прекращено из-за карантинных ограничений в провинциях, где расположены заводы.