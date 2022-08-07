Смартфоны iPhone 14 оснастят рекордной по мощности зарядкой

Новая линейка смартфонов Apple iPhone 14 впервые будет поддерживать быструю зарядку мощностью 30 ватт. Об этом в своем аккаунте в Twitter рассказал известный инсайдер под ником Jioriku.

По его словам, заряд новинки будет пополняться быстрее. При этом, чтобы добиться высокой скорости зарядки, нужно будет приобрести специальный адаптер.

Ожидается, что мощность будет регулироваться автоматически. Как объяснил инсайдер, при низком уровне заряда батареи будут достигнуты максимальные показатели, которые после начнут снижаться до 25–27 ватт.

Согласно официальной информации, самый дорогой смартфон Apple на данный момент — iPhone 13 Pro Max — сможет зарядиться на 50% за полчаса.

Прежние модели смартфона могли поддерживать заряд до 20 ватт.

Ранее, 26 июля, эксперт-аналитик Мин-Чи Куо рассказал, что при использовании будущих телефонов iPhone 14 будут появляться проблемы с некоторыми объективами блока камер, которые треснули. Он пояснил, что ввиду состояния этой модели iPhone ниже заявленного стандарта качества компании во избежание задержек в поставках устройства к осени текущего года пришлось перераспределить заказ в 10 млн смартфонов.

Он напомнил, что крупнейшим производителем линз для камер является тайваньская компания Largan.

Ранее, 18 июля, стало известно, что Apple может отказаться от стандартных SIM-карт, eSIM в ряде новых iPhone 14. При этом корпорация сохранит модель, в которой можно будет установить SIM-карты для массового рынка.

Инсайдер Сонни Диксон из компании Apple опубликовал изображения с макетами iPhone 14 до этого, 1 июня. Релиз новой модели телефона от Apple состоится в сентябре 2022 года, но Диксон опубликовал его прототипы 30 мая.

Кроме того, ожидается, что в новой линейке устройств будут четыре варианта, включая iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. Также у нового iPhone сохранится приподнятая камера, как у предыдущей модели.