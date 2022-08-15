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Число погибших в результате взрыва в Ереване возросло до пяти человек

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Фото: ТАСС/Патрин Александр
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Число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване возросло до пяти человек. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Только что из-под завалов спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух из них не установлены», — указал представитель ведомства.

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Днем ранее МВД Армении опубликовало имена двух других погибших — ими оказались Анаит Мхитарян и Мисак Маргарян. Третья жертва — Джемма Назарян 1960 года рождения.

17 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, добавили в МЧС Армении.

О взрыве в торговом центре стало известно ранее этим же днем, 14 августа. Уровень сложности возникшего пожара повышен до третьего. Пожар на складе пиротехники, возможно, стал причиной взрыва в ТЦ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям. Также сообщается о создании специальной следственной группы, которая займется выяснением обстоятельств происшествия. О причинах произошедшего не сообщается, однако отмечается, что экспертизу пройдут все возможные версии.

Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать с места происшествия.

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