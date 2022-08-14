Момент взрыва в ТЦ Еревана попал на видео

Момент мощного взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване попал на видео. Кадрами поделились 14 августа очевидцы в социальных сетях.

На видеозаписи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать подальше от месте происшествия.

В ереванские больницы доставлены семь пострадавших при взрыве в торговом центре. Однако эти данные, как сообщила глава армянской службы скорой помощи Тагуи Степанян, пока не окончательные.

Как сообщили ранее в МЧС Армении, после взрыва в воскресенье в ТЦ возник пожар, которому присвоен повышенный рейтинг сложности № 2. На месте работают шесть отрядов пожарных спасателей с автолестницей.

12 августа сообщалось, что несколько человек оказались заблокированы при пожаре в одном из ресторанов Арлингтона, штат Техас США. В ресторан врезался автомобиль, вследствие чего начался пожар. Несколько человек оказались в ловушке внутри.

Ранее, 10 августа, в Стамбуле произошел взрыв газопровода, в районе происшествия пришлось перекрыть улицу Галата Дереси для движения автомобилей. Данные о разрушениях или пострадавших не поступали.