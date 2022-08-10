Взрыв на газопроводе произошел в Стамбуле

В Стамбуле произошел взрыв газопровода, в районе происшествия перекрыта улица для движения автомобилей, сообщил 10 августа телеканал TRT Haber.

«В Шишли в Стамбуле взорвался газопровод. Улица Галата Дереси была закрыта для движения из-за взрыва», — указало СМИ.

Данные о разрушениях или пострадавших не поступали. На месте работают экстренные службы.

В начале августа мощный пожар возник в одном из резервуаров нефтехранилища на Кубе из-за удара молнии.

8 августа стало известно, что по меньшей мере три резервуара горящего нефтехранилища в кубинском Матансасе из восьми частично или полностью разрушены в результате взрыва. Власти эвакуировали жителей прилегающих городов и пожарных, которые были задействованы в тушении.