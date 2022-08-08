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Три резервуара горящего на Кубе нефтехранилища взорвались

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Фото: Соцсети
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По меньшей мере три резервуара горящего нефтехранилища в кубинском Матансасе из восьми частично или полностью разрушены в результате взрыва. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает газета Granma.

Отмечается, что два резервуара полностью разрушены, у третьего повреждена верхняя часть. Взрыв произошел около 23:30 7 августа по местному времени (06:30 мск 8 августа).

По данным издания, власти продолжают эвакуировать жителей прилегающих городов и пожарных, которые были задействованы в тушении.

Местным жителям настоятельно рекомендуют надеть респираторные маски, чтобы избежать попадания выбросов горения нефти в легкие.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия находится в постоянном контакте с Кубой по ситуации с пожаром на нефтехранилище в провинции Матансас.

Ранее, 6 августа, стало известно, что в результате пожара на нефтебазе пострадал как минимум 121 человек. Пятеро из них оказались в критическом состоянии, еще трое в тяжелом. Кроме того, 17 человек пропали без вести. Число погибших не уточняется.

Отмечается, что пожар в одном из резервуаров нефтехранилища объемом 25 тыс. куб. м начался 5 августа из-за удара молнии. Утром в субботу огонь с одного топливного бака перекинулся на другой, в результате чего поднялся огромный столб дыма.

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