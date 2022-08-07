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Минимум 121 человек пострадал при пожаре на кубинской нефтебазе

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Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
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По меньшей мере 121 человек пострадал в результате пожара на кубинской нефтебазе в провинции Матансас. Об этом в субботу, 6 августа, говорится в заявлении правительства страны в Twitter.

«Госпитализирован 121 пациент, пятеро из них находятся в критическом состоянии, трое — в тяжелом», — говорится в сообщении.

Кроме того, телеканал France 24 сообщает, что 17 человек пропали без вести.

По данным региональных властей, из районов, прилегающих к нефтехранилищу, эвакуировали около 800 человек.

Отмечается, что пожар в одном из резервуаров нефтехранилища объемом 25 тыс. куб. м начался 5 августа из-за удара молнии. Утром в субботу огонь с одного топливного бака перекинулся на другой, в результате чего поднялся огромный столб дыма.

Тушение огня продолжается. Для этого Куба запросила международную помощь.

Ранее, 5 августа, сообщалось, что на заводе по производству патронов и боеприпасов Industrias Tecnos в городе Ауатепек в штате Морелос в центральной части Мексики произошел взрыв, шесть человек получили ранения.

Двоим пострадавшим удалось оказать помощь на месте, еще четверо были доставлены в больницу.

Информации о возможных причинах случившегося обнародовано не было. Ожидается, что в ближайшее время сотрудники компетентных органов приступят к расследованию обстоятельств инцидента.

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