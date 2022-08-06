Шесть человек пострадали при взрыве на патронном заводе в Мексике

На заводе по производству патронов и боеприпасов Industrias Tecnos в городе Ауатепек в штате Морелос в центральной части Мексики произошел взрыв, шесть человек получили ранения. Об этом 5 августа сообщает издание El Universal.

Отмечается, что на место выехали экстренные службы, была проведена эвакуация сотрудников. Выяснилось, что взрыв произошел в зоне смешения.

Двоим пострадавшим удалось оказать помощь на месте, еще четверо были доставлены в больницу, им оказывается помощь.

Территория завода оцеплена сотрудниками министерства национальной обороны, национальной гвардии, государственной комиссии общественной безопасности, спасательного отряда и скорой медицинской помощи, делегации Красного Креста Морелоса. На месте продолжают работать также гражданская защита и пожарные Куэрнаваки.

Отмечается, что на данный момент ситуация на заводе находится под контролем, жителям находящихся по соседству с ним районов ничего не угрожает.

Информации о возможных причинах случившегося обнародовано не было. Ожидается, что в ближайшее время сотрудники компетентных органов приступят к расследованию обстоятельств инцидента.

Ранее, 16 апреля, в южном штате Оахака в Мексике произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex. Загорелась емкость для хранения горючего, пострадавших среди сотрудников НПЗ не было.

В декабре прошлого года мощный взрыв разрушил мастерскую по производству пиротехники в Мексике. Отмечалось, что погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ожоги и травмы.