Компания Pemex сообщила о ликвидации пожара на своем НПЗ на юге Мексики

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в южном штате Оахака удалось ликвидировать. Об этом в субботу, 16 апреля, говорится в заявлении компании.

«Пожарные НПЗ и региональной службы реагирования на чрезвычайные ситуации завершили работы по тушению и охлаждению продукта и емкости», — говорится в сообщении.

Причем отмечается, что ранее в этот день снова загорелась емкость для хранения горючего, которая была потушена в пятницу. Ее объем составляет около 100 тыс. баррелей топлива.

Работа завода была остановлена на время тушения пожара. Пострадавших среди сотрудников НПЗ нет.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе на юге Мексики произошел 15 апреля, однако он был оперативно ликвидирован. Огнем была охвачена одна из надземных вертикальных емкостей для хранения нефти.

Это не первый инцидент на предприятиях Pemex. Так, 20 января на нефтепроводе, который принадлежит компании, в штате Табаско на востоке Мексики произошел взрыв, который перерос в пожар.