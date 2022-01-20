Взрыв прогремел на нефтепроводе на востоке Мексики

На нефтепроводе в штате Табаско на востоке Мексики произошел взрыв, который перерос в пожар. Об этом в четверг, 20 января, сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пламя не представляет опасность для жителей домов, находящихся поблизости от места происшествия.

«Сведений о пострадавших при пожаре не поступало, никакой опасности для населения соседних районов нет», — говорится в сообщении управления в Twitter.

Также сообщается, что нефтепровод принадлежит государственной нефтегазовой компании Pemex, в данный момент сотрудники компании участвуют в тушении возгорания наряду с пожарными.

Предварительно, произошедшему послужило сжигание травы на поле вблизи с нефтепроводом.

В конце ноября в штате Веракрус на востоке Мексики произошел взрыв газового баллона, который полностью уничтожил жилой дом. В результате пострадали пять человек, в их числе есть дети, всех пострадавших доставили в больницу с травмами и ожогами.

Месяцем ранее в мексиканском штате Пуэбла на месте нелегальной врезки в газопровод прогремел взрыв, в результате чего погиб один человек, еще 15 пострадали. Из-за возникшего пожара эвакуировали жителей района.