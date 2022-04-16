Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе на юге Мексики

На нефтеперерабатывающем заводе мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в южном штате Оахака в пятницу, 15 апреля, произошел пожар. Об этом сообщили в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что огнем была охвачена одна из надземных вертикальных емкостей для хранения нефти.

Уточняется, что пожар был потушен оперативно.

«Первые полученные сведения указывают на то, что возгорание было потушено пожарной командой предприятия», — говорится в сообщении управления в Telegram.

Данными о пострадавших в ведомстве не располагают. Теперь предстоит оценить материальный ущерб для предприятия, причиненный вследствие пожара.

20 января на нефтепроводе, который принадлежит государственной нефтегазовой компании Pemex, в штате Табаско на востоке Мексики произошел взрыв, который перерос в пожар.

До этого, 31 октября 2021 года, мощный взрыв прогремел на месте нелегальной врезки в газопровод Pemex в мексиканском штате Пуэбла. В результате произошедшего погиб один человек, еще 15 пострадали.