Двое погибли при взрыве на пиротехнической фабрике в Мексике

Мощный взрыв разрушил мастерскую по производству пиротехники в Мексике. В результате погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ожоги и травмы, сообщает в субботу, 11 декабря, газета Milenio.

Инцидент произошел в муниципалитете Тультепек в штате Мехико.

Как стало известно изданию, все пострадавшие были доставлены в больницу. При этом состояние двух из них оценивается как тяжелое.

Отмечается, что на место происшествия прибыли медики и пожарные, ликвидация последствий взрыва продолжается.

Se registra explosión de pirotecnia en Tultepec; #EdoMex despliega elementos de emergencia



Al momento no hay reporte de personas heridas o fallecidashttps://t.co/m2dQgOMDZA pic.twitter.com/flXuo1iHO9 — Milenio (@Milenio) December 12, 2021

11 августа взрыв прогремел на фабрике по производству фейерверков в городе иранском Больдаджи. Предприятие является одним из самых крупных в стране. По информации издания, в результате взрыва погибла женщина, которая работала на заводе. Она скончалась из-за сильной взрывной волны и тяжести полученных травм.

До этого, 1 июля, взрыв фейерверков произошел в Лос-Анджелесе во время конфискации нелегальной пиротехники. В результате пострадали 17 человек, в том числе девять полицейских.