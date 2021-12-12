Двое погибли при взрыве на пиротехнической фабрике в Мексике
Мощный взрыв разрушил мастерскую по производству пиротехники в Мексике. В результате погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ожоги и травмы, сообщает в субботу, 11 декабря, газета Milenio.
Инцидент произошел в муниципалитете Тультепек в штате Мехико.
Как стало известно изданию, все пострадавшие были доставлены в больницу. При этом состояние двух из них оценивается как тяжелое.
Отмечается, что на место происшествия прибыли медики и пожарные, ликвидация последствий взрыва продолжается.
11 августа взрыв прогремел на фабрике по производству фейерверков в городе иранском Больдаджи. Предприятие является одним из самых крупных в стране. По информации издания, в результате взрыва погибла женщина, которая работала на заводе. Она скончалась из-за сильной взрывной волны и тяжести полученных травм.
До этого, 1 июля, взрыв фейерверков произошел в Лос-Анджелесе во время конфискации нелегальной пиротехники. В результате пострадали 17 человек, в том числе девять полицейских.