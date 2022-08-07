Россия находится на связи с Кубой по ситуации с пожаром на нефтебазе

Россия находится в постоянном контакте с Кубой по ситуации с пожаром на нефтехранилище в провинции Матансас. Об этом 7 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с постигшим страну бедствием Куба запросила международную помощь. МИД России и профильные службы находятся в постоянном контакте с кубинской стороной для координации возможных совместных действий и оказания необходимого содействия», — сообщило ведомство на своем сайте.

Захарова выразила слова поддержки жителям Кубы, глубокие соболезнования и сочувствие родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

6 августа стало известно, что в результате пожара на нефтебазе, начавшегося от удара молнии 5 августа, пострадал как минимум 121 человек. Пятеро из них оказались в критическом состоянии, еще трое в тяжелом. Кроме того, 17 человек пропали без вести. Число погибших не уточняется.

Ранее, 5 августа, сообщалось, что на заводе по производству патронов и боеприпасов Industrias Tecnos в городе Ауатепек в штате Морелос в центральной части Мексики произошел взрыв, шесть человек получили ранения. Двоим пострадавшим удалось оказать помощь на месте, еще четверо были доставлены в больницу.