Несколько человек оказались заблокированы в горящем ресторане в Арлингтоне

Несколько человек оказались заблокированы при пожаре в одном из ресторанов Арлингтона, штат Техас США. Об этом 12 августа написал Telegram-канал Police frequency.

Канал со ссылкой на аварийные службы сообщает, что в ресторан врезался автомобиль, вследствие чего начался пожар. Несколько человек оказались в ловушке внутри.

10 августа телеканал CNN сообщил, что три человека погибли в результате взрыва в жилом доме в американском городе Элансвилль, штат Индиана, также в результате инцидента было повреждено 39 домов. На место была вызвана бригада, которая занялась обследованием всех газовых и электрических цепей на предмет их исправности.