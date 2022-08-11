В США три человека погибли в результате мощного взрыва в доме

В американском городе Элансвилль, штат Индиана, три человека погибли в результате взрыва в жилом доме. Об этом 10 августа рассказал телеканал CNN.

Кроме того, в результате инцидента было повреждено 39 домов, из которых 11 были признаны непригодными для проживания.

Как сообщила CNN пожарная охрана штата, на место была вызвана бригада, которая занялась обследованием всех газовых и электрических цепей на предмет их исправности.

Кроме того, на место происшествия прибыли представители еще восьми агентств, среди которых Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, а также Государственная пожарная охрана.

Как отметили официальные лица, подобное количество служб было вызвано на место взрыва из-за его масштаба. Поисково-спасательные группы будут допущены до места взрыва после того, как другие службы завершат свою часть расследования. Кроме того, жителям города было предписано не заходить в данный район.

Обстоятельства инцидента и причина взрыва выясняются. Власти не исключают, что погибших и пострадавших может быть больше.

10 августа телеканал TRT Haber сообщил о взрыве газопровода в Стамбуле. Улица Галата Дереси была закрыта для движения из-за взрыва. Данные о разрушениях или пострадавших не поступали. На место происшествия выехали экстренные службы.