В ереванские больницы доставлены семь пострадавших при взрыве в ТЦ
В ереванские больницы доставлены семь пострадавших при взрыве в торговом центре. Об этом 14 августа сообщила глава армянской службы скорой помощи Тагуи Степанян.
«К настоящему моменту в больницы доставлены семь пострадавших. Но это неполная картина, она меняется каждую секунду», — сказала она ТАСС.
Ранее в этот день в торговом центре Еревана «Сурмалу» произошел взрыв. На месте работают отряды пожарных спасателей, поскольку после взрыва в ТЦ возник пожар.