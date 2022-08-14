В ТЦ в Ереване произошел взрыв
В торговом центре Еревана «Сурмалу» произошел взрыв. Есть пострадавшие. Об этом сообщили 14 августа в МЧС Армении.
Как отметил пресс-секретарь ведомства Айк Костанян, сейчас на месте ЧП работают отряды пожарных спасателей, поскольку после взрыва в ТЦ возник пожар.
«Пожару присвоен повышенный рейтинг сложности № 2. На место выехали шесть пожарных отрядов спасательной части Ереванского городского спасательного управления МВД с автолестницей», — указал портал News.Am.
12 августа сообщалось, что несколько человек оказались заблокированы при пожаре в одном из ресторанов Арлингтона, штат Техас США. В ресторан врезался автомобиль, вследствие чего начался пожар. Несколько человек оказались в ловушке внутри.
10 августа в Стамбуле произошел взрыв газопровода, в районе происшествия пришлось перекрыть улицу Галата Дереси для движения автомобилей. Данные о разрушениях или пострадавших не поступали.