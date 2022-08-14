Названа возможная причина взрыва в ТЦ в Ереване

Пожар на складе пиротехники, возможно, стал причиной взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване 14 августа. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что пользователи социальных сетей сообщают, что горят фейерверки. По словам одного из жителей близлежащего дома, сначала прогремел сильный взрыв, затем послышались еще хлопки.

Как сообщили в МЧС Армении, в результате взрыва, по предварительным данным, один человек погиб и еще 20 получили ранения. Уровень сложности пожара повышен до №3. На помощь к месту происшествия выехали еще десять боевых единиц пожарно-спасательных отрядов города Еревана и районных спасательных управлений МВД и связи.

В мэрии Еревана сообщили, что под завалами ТЦ всё еще могут оставаться люди.