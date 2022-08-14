Под завалами в ТЦ Еревана могут оставаться люди

Под завалами торгового центра «Сурмалу» в Ереване всё еще могут оставаться люди. Об этом 14 августа сообщили в мэрии столицы Армении.

«На рынке «Сурмалу» взорвался склад материалов для фейерверков. Специалисты МЧС и спасатели находятся на месте и пытаются вытащить пострадавших из-под завалов. Точной информации о жертвах пока нет», — отметил пресс-секретарь мэрии Еревана Левон Сардарян.

Как сообщили в МЧС страны, в результате взрыва в торговом центре, по предварительным данным, один человек погиб и еще 20 получили ранения. Отмечается, что уровень сложности пожара повышен до № 3. На помощь к месту происшествия выехали еще десять боевых единиц пожарно-спасательных отрядов города Еревана и районных спасательных управлений МВД и связи.

Служба скорой помощи Армении также подтвердила, что еще 11 человек в результате пожара, возникшего на расположенном рядом с ТЦ рынке, госпитализированы. Ранее сообщалось о семи пострадавших, которые доставлены в больницы.

Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать от места происшествия.

12 августа стало известно, что несколько человек оказались заблокированы при пожаре в одном из ресторанов Арлингтона, штат Техас США. В ресторан врезался автомобиль, вследствие чего начался пожар. Несколько человек оказались в ловушке внутри.

Ранее, 10 августа, в Стамбуле произошел взрыв газопровода, в районе происшествия пришлось перекрыть улицу Галата Дереси для движения автомобилей. Данные о разрушениях или пострадавших не поступали.