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Опубликован список имен двух погибших и 19 пропавших после взрыва в Ереване

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Фото: ТАСС/Патрин Александр
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Список с именами двух погибших и 19 пропавших без вести после взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване был опубликован МЧС республики в воскресенье, 14 августа.

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«По положению на 22:15 есть три погибших, личность двоих граждан установлена: это Анаит Мхитарян и Мисак Маргарян», — сообщили в ведомстве.

Пропавшими без вести считаются 19 человек: Арам Айрапетян, Вардан Кочарян, Марат Шахбазян, Сирарпи Хачатрян, Мариам Хачатрян, Арут Гаракян, Гагик Карапетян, Артавазд Айрапетян, Гаяне Аветисян, Эрна Григорян, Грачья Саргсян, Вачаган Егоян, Ваник Амирханян, Джемма Назарян, Анаит Халатян, Ксения Бадалян, Армен Торосян, Анаит Ервандовна/Ерванди, Арам Арутюнян.

Ранее днем спасатели также сообщили, что им поступило 20 обращений с просьбой установить судьбу родственников после инцидента.

В результате происшествия два человека погибли, еще 57 пострадали. При этом медики выписали из больницы 20 пациентов.

В мэрии Еревана сообщили, что под завалами ТЦ всё еще могут оставаться люди.

Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать с места происшествия.

Пожар на складе пиротехники, возможно, стал причиной взрыва в ТЦ.

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