Спасатели Армении получили 20 обращений с просьбой установить судьбу родственников после взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу». Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

«Родственники 20 человек сообщили, что ищут своих родных», — приводит его слова «РИА Новости».

О взрыве в торговом центре стало известно ранее этим же днем, 14 августа. Уровень сложности возникшего пожара повышен до № 3.

В результате происшествия два человека погибли, еще 57 пострадали. При этом медики выписали из больницы 20 пациентов.

В мэрии Еревана сообщили, что под завалами ТЦ всё еще могут оставаться люди.

Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать от места происшествия.

Пожар на складе пиротехники, возможно, стал причиной взрыва в ТЦ.