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Число пострадавших в результате взрыва в ТЦ в Ереване достигло 57 человек

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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване возросло до 57 человек. Об этом сообщили 14 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«На данный момент число пострадавших при взрыве достигло 57 человек, состояние 36 из них специалисты оценивают как средней степени тяжести, остальных — удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 человек уже выписаны из больницы.

Ранее сообщалось о 51 пострадавшем в результате взрыва в ереванском торговом центре. В мэрии Еревана сообщали, что под завалами ТЦ всё еще могут оставаться люди.

Уровень сложности пожара повышен до № 3. На помощь к месту происшествия выехали еще десять боевых единиц пожарно-спасательных отрядов города Еревана и районных спасательных управлений МВД и связи.

В МЧС республики также указали, что пожар на складе пиротехники, возможно, стал причиной взрыва в ТЦ.

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