Число пострадавших в результате взрыва в ТЦ в Ереване достигло 57 человек
Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване возросло до 57 человек. Об этом сообщили 14 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
«На данный момент число пострадавших при взрыве достигло 57 человек, состояние 36 из них специалисты оценивают как средней степени тяжести, остальных — удовлетворительное», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 20 человек уже выписаны из больницы.
Ранее сообщалось о 51 пострадавшем в результате взрыва в ереванском торговом центре. В мэрии Еревана сообщали, что под завалами ТЦ всё еще могут оставаться люди.
Уровень сложности пожара повышен до № 3. На помощь к месту происшествия выехали еще десять боевых единиц пожарно-спасательных отрядов города Еревана и районных спасательных управлений МВД и связи.
В МЧС республики также указали, что пожар на складе пиротехники, возможно, стал причиной взрыва в ТЦ.