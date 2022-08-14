Число погибших в результате взрыва в Ереване возросло до двух человек

Число погибших в результате взрыва в торговом центре Еревана возросло до двух человек. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщило министерство здравоохранения Армении.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека. Число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек», — отметили в пресс-службе ведомства.

По последним данным ведомства, количество пострадавших оценивается в 57 человек. При этом медики выписали из больницы 20 пациентов.

О взрыве в торговом центре стало известно ранее этим же днем, 14 августа. Уровень сложности пожара повышен до № 3. На помощь к месту происшествия выехали еще 10 боевых единиц пожарно-спасательных отрядов города Еревана и районных спасательных управлений МВД и связи.

В мэрии Еревана сообщили, что под завалами ТЦ всё еще могут оставаться люди.

Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать от места происшествия.

Пожар на складе пиротехники, возможно, стал причиной взрыва в ТЦ.