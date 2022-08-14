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Число погибших в результате взрыва в Ереване возросло до трех человек

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Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
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Число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване возросло до трех человек. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Найдено тело еще одного погибшего. Количество жертв достигло трех», — отмечается в сообщении ведомства.

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По данным министерства здравоохранения Армении, в результате происшествия пострадал 61 человек.

О взрыве в торговом центре стало известно ранее этим же днем, 14 августа. Уровень сложности возникшего пожара повышен до № 3.

В мэрии Еревана сообщили, что под завалами ТЦ всё еще могут оставаться люди. Так, спасателям Армении поступило 20 обращений с просьбой установить судьбу родственников после инцидента.

Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать от места происшествия.

Пожар на складе пиротехники, возможно, стал причиной взрыва в ТЦ.

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