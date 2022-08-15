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Уголовное дело возбудили по факту взрыва в Ереване

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Фото: ТАСС/Патрин Александр
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По факту взрыва в торговом центре (ТЦ) «Сурмалу» в Ереване возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщил представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«В связи со взрывом, произошедшим сегодня в торговом центре «Сурмалу», по поручению исполняющего обязанности прокурора Еревана в отделе по расследованию тяжких преступлений следственного управления СК по Еревану возбуждено уголовное дело по статьям «нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», — написал он в воскресенье, 14 августа.

Он также сообщил, что создана специальная следственная группа, которая займется выяснением обстоятельств происшествия. О причинах произошедшего не сообщается, однако Абрамян отметил, что экспертизу пройдут все возможные версии.

О взрыве в торговом центре стало известно ранее этим же днем, 14 августа. Уровень сложности возникшего пожара повышен до № 3. Пожар на складе пиротехники, возможно, стал причиной взрыва в ТЦ.

В результате происшествия три человека погибли и еще 61 пострадал. МЧС республики опубликовало список с именами трех погибших и 19 пропавших без вести после происшествия. Днем спасатели также сообщили, что им поступило 20 обращений с просьбой установить судьбу родственников после инцидента.

Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать с места происшествия.

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