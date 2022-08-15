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Установлены личности всех трех погибших в результате взрыва в Ереване

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Фото: ТАСС/Патрин Александр
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Личности всех трех погибших во время взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване установлены, также были обнаружены двое пропавших без вести после происшествия. Об этом 15 августа рассказало МЧС Армении на своем официальном сайте.

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Днем ранее МВД Армении опубликовало имена двух других погибших — ими оказались Анаит Мхитарян и Мисак Маргарян. Третья — Джемма Назарян 1960 года рождения.

17 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, добавили в МЧС Армении.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел 14 августа. Предполагаемой причиной трагедии стал пожар на складе пиротехники.

В результате происшествия три человека погибли и еще 61 пострадал. Днем спасатели также сообщили, что им поступило 20 обращений с просьбой установить судьбу родственников после инцидента.

В мэрии Еревана сообщили, что под завалами ТЦ всё еще могут оставаться люди.

Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать с места происшествия.

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