«Карты «Мир» заработают на Кубе к концу этого года»

Экономические и финансовые санкции как инструмент давления не решают нынешний кризис на Украине. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья. Он также рассказал, что введенные при Дональде Трампе 240 видов новых санкций против его страны сохраняются и при администрации Джо Байдена, парализуя экономическое развитие острова. Кроме того, он раскрыл перспективы экономического сотрудничества России и Кубы, поделился ожиданиями, что карты «Мир» заработают на острове в конце этого года, а прямое авиасообщение между странами может частично восстановиться к зиме.

«Невозможно достичь мира, загоняя страны в угол»

— В 2022 году отмечается 120-летие установления дипломатических отношений между Россией и Кубой. Как можно охарактеризовать сегодняшнее состояние отношений между нашими странами? И как последние события в мире повлияли на них?

— История отношений между Россией и Кубой восходит к 1902 году. В 1913 году в Санкт-Петербурге было открыто первое кубинское консульство. После кубинской революции в 1959 году двусторонние отношения укрепились и переросли в стратегическое партнерство с тогдашним Советским Союзом.

Фото: ТАСС/Валентин Соболев Флаги СССР и Кубы на одной из городских улиц в честь приезда Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, Гавана, Куба

Отношения наших стран в настоящее время — эталонные для всего мира, ведь первостепенное значение в них играют узы дружбы между нашими народами. В самые сложные моменты, которые Куба переживала в последнее время, нам всегда оказывалась поддержка со стороны правительства и народа России. РФ играет ключевую роль в реализации важных проектов по развитию нашей страны в таких стратегических секторах, как энергетика, транспорт, туризм или биотехнологии. Во время последнего телефонного разговора наших президентов в январе прошлого года они подтвердили тесные отношения стратегического партнерства между нашими странами, общее неприятие политики санкций и блокад, ставящей под угрозу безопасность и стабильность международных отношений.

— Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что США и НАТО несут ответственность за события, которые сейчас происходят на Украине. Разделяете ли вы это мнение?

— 26 февраля правительство Кубы опубликовало заявление в связи с событиями на Украине, выразив свою позицию в пользу решения, гарантирующего безопасность и суверенитет для всех, принимая во внимание законную озабоченность по гуманитарным вопросам.

Невозможно дать объективную оценку ситуации на Украине, не проанализировав внимательно факторы, которые к ней привели. Стремление США продолжить постепенное расширение НАТО к границам России привело к сценарию с непредсказуемыми и далекоидущими последствиями, которых можно было бы избежать. Было ошибкой десятилетиями игнорировать обоснованные требования РФ по гарантиям безопасности и полагать, что Москва останется равнодушной к угрозе своей национальной безопасности.

Карты Мир На центральной улице Гаваны, Куба Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini

Невозможно достичь мира, окружая или загоняя страны в угол. История заставит правительство США ответить за последствия наступательной военной доктрины за пределами границ НАТО, которая угрожает миру, международной безопасности и стабильности. Экономические, торговые и финансовые санкции как инструмент давления на любую страну также не способствуют решению нынешнего кризиса, а еще сильнее усугубляют международную экономическую ситуацию, которая и так пережила эти два трудные года пандемии.

Куба твердо и последовательно отстаивает международное право, и мы привержены Уставу ООН, что обусловлено нашим статусом маленькой страны, находящейся в осаде уже более 63 лет. Мы живем в условиях постоянной угрозы и уже пострадали от терроризма, военной агрессии, жестокой экономической, торговой, дипломатической и финансовой блокады, которая беспрецедентно усилилась за последнее время.

Гавана выступает за конструктивное и реалистичное дипломатическое решение конфликта. И в то же время мы принимаем во внимание обоснованные требования России о гарантиях безопасности, и в связи с этим мы приветствуем усилия, предпринимаемые российским правительством.

— Этим летом в Лос-Анджелесе проходил Саммит Америк, на который Кубу не пригласили. В то же время Вашингтон пытается делать шаги навстречу Гаване, смягчая санкции. Как можно оценить состояние кубино-американских отношений на сегодняшний день? Удалось ли Джо Байдену всё-таки наладить отношения с Гаваной после ухода Дональда Трампа?

— Предлог, использованный организаторами этого саммита, которые решили исключить Кубу, Венесуэлу и Никарагуа за то, что они, так сказать, недостаточно «демократичны», привел к полному фиаско. Солидарность и братство народов Латинской Америки и Карибского бассейна возобладали, и снова доказали, что Куба не одинока перед лицом имперских угроз.

Наша страна привыкла к необоснованным обвинениям США и угрозам. Реакция народов и правительств нашего региона показала, что эпоха абсолютной гегемонии США на континенте осталась в прошлом (Из-за решения США не приглашать Кубу, Никарагуа и Венесуэлу на саммит ряд стран региона, включая Мексику, бойкотировали мероприятие. — «Известия»).

Карты Мир Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini

В последние годы наблюдается постепенное и систематическое усиление агрессивности американской политики в отношении нашего народа и всех суверенных государств, которые поддерживают или пытаются установить экономические, торговые и финансовые отношения с Кубой. Более 240 видов санкций, что вступили силу в эпоху правления Дональда Трампа и сохраняются при Джо Байдене в дополнении к уже существующим, иллюстрируют особую пагубность этой политики.

Эти односторонние действия без морального и юридического обоснования оказывают негативное влияние на все сферы жизни кубинского общества, поскольку усугубляют трудности, с которыми сталкивается страна при включении в международную торговлю и проведении финансовых операций. Нынешняя американская администрация лишь внесла некоторые косметические изменения, но блокада сохраняется со всей строгостью.

При этом Куба, в свою очередь, всегда выражала готовность вести диалог с Вашингтоном на равных — без каких-либо условий и вмешательства, а на основе взаимного уважения.

«В 2021 году товарооборот России и Кубы вырос на 93%»

— Усилились ли экономические проблемы Кубы в связи с ситуацией на Украине? Испытывает ли на себе остров последствия продовольственного кризиса?

— Международная обстановка остается сложной, а экономические и социальные последствия пандемии усугубляются. К ним добавляется эскалация региональных конфликтов, которые могут поставить под угрозу международный миропорядок, безопасность и сказаться непосредственно на мировой экономике.

В условиях этого кризиса доступ к дорогостоящему импорту продовольствия и топлива ухудшает положение Гаваны, которое и без того отягощено сохраняющейся блокадой США. Это создает серьезные проблемы для государственного управления и развития нашей экономической и социальной модели.

Карты Мир Рабочие выгружают растительное масло из грузовика перед магазином в центре Гаваны, Куба Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini

Блокада — основное препятствие на пути экономического и социального развития Кубы. США несут ответственность за ущерб продовольственной безопасности крупнейшего из Антильских островов. Только в период с апреля 2019 года по март 2020-го сумма продовольственного ущерба составила более $428 млн. С начала пандемии эта цифра стала выше.

В мае прошлого года кубинский парламент принял закон о продовольственном суверенитете и пищевой безопасности, который скоро вступит в силу. В нем особое внимание уделяется защите права на питание лиц, находящихся в уязвимом положении. Он также способствует рациональной мобилизации местных ресурсов и использованию экономики замкнутого цикла внутри и за пределами населенных пунктов, а также формам иностранных инвестиций, направленных на производство продуктов питания, которые стимулируют экспорт и замещают импорт.

— В настоящее время мир переживает энергетический кризис. Как рост цен на энергоносители влияет на Кубу? И как вы можете охарактеризовать кубино-российские отношения в этой сфере?

— Мировой энергетический кризис, несомненно, затрагивает и Кубу, поскольку наша страна сильно зависит от импорта топлива, материалов и средств производства по высоким рыночным ценам. Усугубляется ситуация и сохранением блокады США.

В настоящий момент РФ в роли стратегического партнера активно участвует в приоритетных проектах развития нашей страны, включенных в национальный план экономического и социального развития до 2030 года. В том числе в сфере энергетики. Наши страны ведут обмен мнениями по поводу развития проектов, над которыми давно работают вместе. Речь идет о проекте АО «Зарубежнефть» по увеличению добычи на месторождении Бока де Харуко на севере Кубы. Также продолжаются контакты по поводу строительства четырех термоэлектрических блоков по 200 МВт: трех в Санта-Крус-дель-Норте и одного — в Мариэле.

— Куба была одним из ключевых гостей Петербургского международного экономического форума, который состоялся в июне этого года. Удалось ли обозначить там пути сотрудничества наших стран в экономической сфере? Каков взаимный товарооборот стран?

— Безусловно, ПМЭФ признан уникальным событием в мире экономики и бизнеса. Кубинскую делегацию на мероприятии возглавлял заместитель председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис. Его рабочая программа включала, помимо участия в официальных мероприятиях форума, встречи с российскими властями и руководителями компаний, которые участвуют в наших совместных проектах. Подразумеваются проекты в сфере энергетики, транспорта, модернизации промышленности, которые должны стать символами наших отношений.

Карты Мир Заместитель председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисас Руис (в центре) на XXV Петербургском международном экономическом форуме Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Торговый обмен наших стран демонстрирует позитивную тенденцию, хоть есть куда стремиться. С 2016 года РФ остается в числе 10 ведущих торговых партнеров Кубы. Мы должны продолжать совместную работу с целью взаимного торгового обмена. В наших интересах продвигать и расширять присутствие традиционных и нетрадиционных кубинских продуктов на российском рынке, а также поощрять экспорт медицинских услуг, фармацевтической продукции и биотехнологий, уделяя особое внимание российским регионам.

Есть множество инструментов, которые способствуют развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Гаваной и Москвой: межправительственные комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Деловой совет Россия–Куба, а также многочисленные соглашения, заключенные нашими странами на всех уровнях.

На товарооборот между нашими странами в прошлом году повлияли пандемия и усиление американской блокады. Тем не менее в 2021 году Россия зарекомендовала себя как один из наших основных торговых партнеров, заняв пятое место в мире и второе в Европе. По сравнению с 2020 годом товарооборот вырос на 93% в условиях увеличения импорта и сокращения экспорта. Перспективы совместной работы огромны, для чего мы должны повышать эффективность экономического сотрудничества и поддерживать стабильность наших торговых отношений.

«Для Кубы важно восстановить российский туризм»

— В настоящее время широко обсуждается расширение БРИКС. Аргентина и Иран уже даже подали заявки на вступление в объединение. Как вы относитесь к этой тенденции? Рассматривает ли Куба возможность присоединиться к БРИКС в будущем?

— Как известно, БРИКС — это страны с развивающейся экономикой и большим потенциалом. Все они богаты природными ресурсами, а их валовой внутренний продукт (ВВП) значительно вырос за последние годы. На пять стран-членов приходится 42% населения планеты и более 16% мировой торговли, а их суммарный ВВП — 24%. Их вес в глобальной системе значителен, и поэтому тенденция на расширение БРИКС дает надежду на достижение многополярного мира. Куба поддерживает торговые отношения со странами объединения, подчеркивая важность сотрудничества с Россией и Китаем в различных отраслях экономики.

Карты Мир Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini

— Как продвигаются переговоры по введению в оборот карты «Мир»? Когда российские туристы смогут пользоваться ей на острове?

— С прошлого года Куба совместно с Национальной системой платежных карт работает над внедрением платежной системы «Мир» в стране. Близится к завершению первый этап работ, цель которого — взаимосвязь платежных систем обеих стран. На этом этапе основное внимание уделялось использованию карт «Мир» в банкоматах на территории всей страны.

Для Кубы это еще один способ расширения банковской и финансовой системы на другие рынки. Мы видим в этом огромный потенциал, так как это значительно облегчит финансовые операции между нашими странами и пребывание на острове тысяч российских гостей. Ожидается, что к концу этого года «Мир» можно будет использовать на территории Кубы.

карты Мир Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Когда может возобновиться прямое авиасообщение с Россией?