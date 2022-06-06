Соединенные штатами: латиноамериканцы бойкотируют саммит с США

Президент США Джо Байден так и не выработал конструктивную политику на латиноамериканском направлении, несмотря на предвыборные обещания, заявили «Известиям» опрошенные региональные эксперты. 6 июня в Лос-Анджелесе состоится Саммит Америк. Однако лидеры крупнейших стран, включая Мексику и Бразилию, отказываются от участия из-за решения Белого дома не приглашать Кубу, Никарагуа и Венесуэлу. В Вашингтоне тем не менее надеются продвинуть новую экономическую повестку на саммите.

Вы не проходите

6 июня в Лос-Анджелесе откроется Саммит Америк, который традиционно раз в три года собирает лидеров со всего континента от Канады до Чили. Эта площадка могла бы дать президенту США Джо Байдену возможность развеять сомнения и обиды латиноамериканских партнеров, накопленные из-за политики Дональда Трампа — первого американского лидера, который бойкотировал этот саммит. Тем не менее президент от демократов сам лишил некоторых латиноамериканцев возможности посетить Калифорнию, что лишь укрепило скепсис по отношению к штатам у других политиков региона.

2 мая помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил журналистам, что Куба, Никарагуа и Венесуэла не будут приглашены на Саммит Америк. В Вашингтоне сослались на то, что ни одно из трех правительств не соблюдает принципы Межамериканской демократической хартии.

Уже 10 мая президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не поедет на форум, если туда не позовут все страны региона. По последним данным, лидер решил отправить на саммит вместо себя главу МИД страны Марсело Эбрарда.

Соединенные штатами Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор Фото: REUTERS/Daniel Becerril

Коллега президента Никарагуа Даниэля Ортега из Гватемалы Алехандро Джамматтеи по той же причине решил бойкотировать Саммит Америк. «Они и так не собираются приглашать меня на саммит. Но я отправил сообщение, что не приму участие», — заявил политик 17 мая. К бойкоту также присоединились Боливия и Гондурас.

В рядах сомневающихся оказались крупнейшие страны региона — Аргентина, Колумбия и Бразилия. Богота сейчас обременена президентскими выборами, первый тур которых не определил лидера гонки. Экс-глава Колумбии Иван Дуке говорил о возможностях, которые открывает саммит, но публично не заявлял о своем присутствии. Аргентинский лидер Альберто Фернандес открыто сомневался в своем участии из-за отсутствия в списке приглашенных Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Тем не менее, согласно последним сообщениям СМИ, он всё-таки приедет в Лос-Анджелес.

В середине мая в The New York Times писали о том, что пропустить саммит в США может и бразильский лидер Жаир Болсонару, который подвергся в США еще большей критике из-за визита в Россию в феврале и нейтральной позиции по конфликту на Украине. Американское издание отмечает, что бойкот грозит серьезными репутационными потерями для Белого дома и может подчеркнуть слабость Вашингтона в регионе. Однако уже в конце мая СМИ стали писать, что Жаир Болсонару всё-таки приедет в Лос-Анджелес, где также состоится их первая двусторонняя встреча с Джо Байденом.

Соединенные штатами Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару (справа налево) во время пресс-конференции по итогам встречи в Кремле Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Из-за последних событий на международной арене Вашингтон, похоже, пересматривает свою политику в отношении Латинской Америки. Однако неясно, насколько серьезны и долговечны эти изменения. Бойкот Бразилии и Мексики не стоит воспринимать как негативный жест в адрес США. Да, эти страны — тяжеловесы региона, но их президенты не предпринимают согласованных усилий, чтобы противостоять Вашингтону или предложить альтернативы этому сотрудничеству, — заявил «Известиям» бразильский политолог, доцент Института социально-политических исследований (IESP) Жоао Фереш.

По его словам, у Болсонару сформировалось «раболепное отношение» к США при Дональде Трампе.

— Он дошел до крайности, одобрив вторжение в Капитолий последователей Трампа. Это поставило его в неловкое положение перед Байденом. Ситуация на Украине всё только усугубила. Болсонару встретился с Путиным в начале февраля — за несколько дней до начала спецоперации. Его двусмысленная позиция по отношению к действиям России на Украине не принесла ему никаких реальных выгод, но спровоцировала неодобрение американцев и европейцев, — добавил эксперт.

Присоединились к бойкоту Саммита Америк и страны Карибского сообщества (CARICOM). Лидеры и представители государств, входящих в Боливарианский альянс для народов Америки (ALBA), назвали идеологически мотивированным и оскорбительным отказ Вашингтона приглашать представителей ряда стран региона.

Попытка не пытка

Публично о готовности принять участие в саммите высказались только лидеры Канады, Чили, Коста-Рики, Эквадора, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканы и Уругвая. Тем не менее Джо Байден намерен добиться регионального консенсуса в вопросе новой экономической программы, разработанной Белым домом на основе существующих торговых соглашений с Латинской Америкой. Как сообщают источники Reuters, послание Байдена будет заключаться в идее о том, что «страны Америк не могут вести бизнес как обычно» и нужно искать новые пути решения для проблем, выявленных во время пандемии. Кроме того, американский лидер также планирует представить план для разрешения миграционного кризиса.

Как заявил «Известиям» директор института по изучению Кубы в Международном университете Флориды Хорхе Дуани, помимо этих тем обсуждаться будет и продвижение демократии в Америке.

Соединенные штатами Мигранты, ищущие убежище, из Гондураса, Гватемалы и Никарагуа, штат Техас, США Фото: REUTERS/Adrees Latif

— Объявленный рядом стран бойкот саммита может свести на нет старания администрации Байдена оказывать влияние на дела полушария, а также ослабить сотрудничество по решению проблемы с нелегальной миграцией. Возможно, гораздо большие достижения будут достигнуты на параллельном форуме гражданского общества региона, на котором соберутся представители 43 неправительственных организаций, — отметил эксперт.

Как отметил в беседе с «Известиями» исполнительный директор Регионального координационного центра экономических и социальных исследований (CRIES, Аргентина) Андрес Сербин, пока что США не удается взять регион в свои руки.

— Непоследовательность политики Байдена в отношении региона проявляется не только в противоречивой повестке дня, включающей обещание увеличить инвестиции в него и противодействовать влиянию Китая, но так и в нереализованной и двусмысленной политике в отношении Кубы и Венесуэлы, — заявил «Известиям» Андрес Сербин.

Он отметил, что в последнее время Штаты пытаются наладить отношения с Кубой и Венесуэлой, однако речь о «нормализации», о которой говорил Обама, не идет. К таким попыткам можно отнести снятие Вашингтоном запрета на полеты американских авиакомпаний в аэропорты Кубы, отмену ограничений на денежные семейные переводы и частичное возобновление дипломатических отношений с островом. С Венесуэлой на фоне украинского кризиса США, в свою очередь, планируют возобновить сотрудничество в сфере добычи нефти. В середине мая Каракас подтвердил, что Белый дом отказался от ограничительных мер, которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний на венесуэльской территории. После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна «открыта для инвестиций, добычи нефти и газа, обеспечения нефтегазовой стабильности всего мира, включая США». Однако коренной перелом во взаимоотношениях стран не произошел. Уже 27 мая венесуэльский лидер вновь осудил решение Вашингтона не приглашать ряд стран в Лос-Анджелес. Он отметил, что страны торгового договора альянса ALBA вскоре одобрят декларацию «против империи, стремящейся разделить регион с помощью интриг и угроз».

— Шаги Вашингтона навстречу Кубе и Венесуэле не отменяют политику «максимального давления» США на правительства этих стран, как и признания Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Пока отношения Вашингтона с регионом при Байдене существенно не улучшились по сравнению с ситуацией при Трампе, — заявил «Известиям» Хорхе Дуани.

Соединенные штатами Фото: Global Look Press/Dinendra Haria

Напомним, одним из первых действий Джо Байдена после вступления в должность президента США стало подписание акта об остановке строительства стены на границе с Мексикой. Вместо этого демократ планировал навести мосты дружбы с латиноамериканскими странами, как это было при Бараке Обаме.

По словам Хорхе Дуани, тот факт, что несколько ключевых дипломатических назначений для региона (послы Бразилии, Панамы и Белиза, а также представитель США в Организации американских государств) еще не подтверждены, можно расценивать как признак сложностей, с которыми по-прежнему сталкиваются США при попытке повлиять на регион.

— Хотя Вашингтон, безусловно, не одинок в этом полушарии, он кажется изолированным от многих стран региона, а не только от Кубы, Никарагуа или Венесуэлы, — добавил эксперт.

Как заявил «Известиям» венесуэльский политолог Владимир Адрианса Салас, влияние США в регионе может заметно уменьшиться по мере активизации работы таких объединений, как СЕЛАК (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна) и УНАСУР (Союз южноамериканских наций), а также усиления интеграции между странами Латинской Америки.

Отказываясь от участия в Саммите Америк, президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что именно СЕЛАК может и сам пригласить ЕС, США или Канаду. По его словам, участие в Саммите Америк «никого не возвышает, а скорее пачкает».