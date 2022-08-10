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Источник сообщил о запрошенном заседании СБ из-за обстрелов ЗАЭС со стороны Украины

Источник ТАСС: Россия запросила заседание СБ ООН 11 августа из-за обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины
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Фото: Global Look Press/XinHua/UN Photo/Eskinder Debebe
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Россия запросила заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 11 августа из-за обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Украины. Об этом в среду, 10 августа, сообщил источник ТАСС в постпредстве РФ.

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«Россия запросила брифинг СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями», — указал собеседник агентства.

Днем ранее, 9 августа, заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил, что целью обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны Украины является получение нового оружия и привлечение внимания.

Тогда же глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что для защиты Запорожской АЭС будут усилены средства противовоздушной обороны. Как отметил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских националистов могут привести к глобальной техногенной катастрофе, которая затронет многие страны.

8 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что Организация Объединенных Наций надеется, что атаки на Запорожскую атомную электростанцию прекратятся. В таком случае МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию. Возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС выразил желание глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, военные действия там «совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой».

В ночь на 7 августа украинские боевики в очередной раз обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов украинские неонацисты вновь нанесли удар по ЗАЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится всё опаснее. Захарова также подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

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