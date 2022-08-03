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Китай ввел санкции против двух фондов на Тайване

Китай ввел санкции против двух фондов на Тайване на фоне визита Пелоси
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Китай ввел санкции против двух фондов на Тайване за очернение Китая и поддержку сепаратизма. Об этом в среду, 3 августа, сообщил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при госсовете КНР Ма Сяогуан.

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Речь идет о Тайваньском демократическом фонде и Международном фонде сотрудничества и развития. Отмечается, что китайским компаниям запрещено сотрудничать с теми, кто делал пожертвования в эти фонды.

«Эти организации связаны с сепаратистскими элементами на Тайване, <...> они очерняли облик нашей страны и пытались повлиять на международное сообщество для нарушения принципа «одного Китая», — говорится в заявлении.

В этот же день министерство коммерции КНР сообщило, что Китай остановил поставки природного песка на Тайвань.

Накануне стало известно, что в Китае запретили продажу продуктов питания более 100 брендов из Тайваня, чтобы усилить экономическое давление на остров перед визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее, 26 июля, официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявила, что Китай положит конец любым намерениям тайваньских сепаратистов отмежеваться от Китая.

Между тем МИД Китая выразил протест послу США Николасу Бернсу. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Кроме того, официальный представитель министерства обороны Китайской Народной Республики (КНР) У Цянь сообщил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) находится в состоянии боевой готовности. В качестве контрмер она проведет ряд военных мероприятий с 4 по 7 августа.

Так, 2 августа уже как минимум 21 военный самолет НОАК вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня. Минобороны Тайваня, в свою очередь, осудило предстоящие учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан».

Как отметил бывший советник министра обороны, полковник Дуглас Макгрегор, политика США в отношении Тайваня опасна и безрассудна. Он уточнил, что в 1930-х годах императорская Япония использовала Тайвань в качестве плацдарма для вторжения в Китай, сейчас КНР может посчитать, что Вашингтон милитаризирует остров.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, отметил, что американская сторона ожидает со стороны Китая ответную реакцию на визит спикера палаты представителей на Тайвань в долгосрочной перспективе. США намерены свободно действовать в западной части Тихого океана, добавил он.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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