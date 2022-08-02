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США не увидели противоречия между визитом Пелоси и политикой «одного Китая»

В Белом доме заявили, что визит Пелоси на Тайвань не противоречит политике «одного Китая»
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Фото: Global Look Press/Samuel Corum - Pool via CNP
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Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не противоречит приверженности Вашингтона принципу «одного Китая». Об этом заявил 2 августа на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Позвольте мне пояснить: визит спикера полностью согласуется с нашей давней политикой «одного Китая». Мы ясно дали понять, что никаких изменений в нашей политике «одного Китая» нет», — сказал он.

Также Кирби отметил, что американская сторона предприняла все необходимые меры безопасности в поездке Пелоси на остров.

Он уточнил, что Вашингтон ожидает со стороны Китая ответную реакцию на визит спикера палаты представителей на Тайвань в долгосрочной перспективе, это будет включать новые военные учения. При этом Кирби не стал приводить определенные сроки.

Представитель Белого дома отметил, что визит Пелоси не является поводом для эскалации в отношениях между США и КНР. По крайней мере, добавил он, Вашингтон не имеет намерений вовлекаться в «бряцанье оружием», но готов реагировать на меры с китайской стороны.

Кирби указал на то, что американская сторона продолжит поддерживать Тайвань, страна намерена свободно действовать в западной части Тихого океана.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров ранее во вторник. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Министерство иностранных дел Китая, в свою очередь, вызвало посла США Николаса Бернса для того, чтобы выразить протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

На фоне происходящих событий там сообщили о приведении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности и анонсировали проведение ряда военных мероприятий в качестве контрмер. Также отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Бывший советник министра обороны, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что политика США в отношении Тайваня опасна и безрассудна. Вашингтон не готов к войне с Пекином, уточнил он.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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