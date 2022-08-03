Китай решил остановить поставки песка на Тайвань с 3 августа

Китай остановил поставки природного песка на Тайвань. Об этом сообщает 3 августа министерство коммерции КНР.

«Согласно соответствующим нормативным актам, принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа», — говорится в документе.

Накануне, во вторник, на Тайвань прибыла с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Между тем, МИД Китая выразил протест послу США Николаса Бернса. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Кроме того, официальный представитель министерства обороны Китайской Народной Республики (КНР) У Цянь сообщил, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) находится в состоянии боевой готовности. В качестве контрмер она проведет ряд военных мероприятий с 4 по 7 августа..

Так, во вторник уже как минимум 21 военный самолет НОАК вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня. Минобороны Тайваня, в свою очередь, осудило предстоящие учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан».

Как отметил бывший советник министра обороны, полковник Дуглас Макгрегор, политика США в отношении Тайваня опасна и безрассудна. Он уточнил, что в 1930-х годах императорская Япония использовала Тайвань в качестве плацдарма для вторжения в Китай, сейчас КНР может посчитать, что Вашингтон милитаризирует остров.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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