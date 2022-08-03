Реклама
Прямой эфир
Мир
США не увидели противоречия между визитом Пелоси и политикой «одного Китая»
Мир
Еврокомиссия перевела Украине €1 млрд макрофинансовой помощи за июль
Мир
В МО РФ заявили о расстреле ВСУ автобуса с мирными жителями под Херсоном
Мир
В Китае пообещали не применять ядерное оружие первыми
Мир
США призвали РФ согласиться на их предложение об обмене заключенными
Мир
В ДНР сообщили об обстреле Новониколаевки из РСЗО «Ураган» со стороны ВСУ
Мир
В Херсоне заявили о готовности перейти на стандарты здравоохранения РФ
Мир
В МИД РФ указали на недопустимость развязывания ядерной войны
Мир
США оставили за собой право на проведение «операций» в Афганистане
Мир
МИД КНР вызвал посла США и выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань
Мир
Посольство РФ в Канаде осудило новые антироссийские санкции
Мир
В МИД РФ отвергли обвинения в развязывании конфликта на Украине

В МИД РФ рассказали о последствиях гибридной войны против России

В МИДе заявили, что гибридная война против России приведет к конфликту между ядерными державами
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Развязанная против России гибридная военная кампания может привести к конфликту между ядерными державами. Такое мнение во вторник, 2 августа, выразил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

Подписать — не значит решиться: какие страны не хотят отказываться от ядерных испытаний
Спустя 25 лет после своего создания договор об их запрете так и не вступил в силу

«Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами», — сказал он.

Ранее в этот день в МИД РФ сообщили, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

Между тем заместитель генсека Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов 29 июля заявил, что гибридная война против России начала затрагивать Китай, а информационные технологии начали использоваться в военных целях.

До этого, 6 июля, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о нежелании ЕС вступать в прямой конфликт с РФ, заявил, что против России в настоящее время ведется гибридная война со стороны коллективного Запада.

В этот же день Боррель заявил о нежелании Европы вступать в прямой конфликт с Россией. По его словам, ЕС продолжит отвечать Москве на спецоперацию только экономическими санкциями. Глава евродипломатии указал, что Евросоюз в ближайшие месяцы будет усиливать давление на РФ. Он также заверил, что принятые ранее санкции уже начали действовать.

Ранее, 22 июня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. По его словам, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».

16 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что СМИ должны проявлять профессионализм, освещая и задавая вопросы по теме ядерных конфликтов, а спикеры — мудрость, не отвечая на подобные вопросы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022