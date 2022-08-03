В МИД РФ рассказали о последствиях гибридной войны против России

Развязанная против России гибридная военная кампания может привести к конфликту между ядерными державами. Такое мнение во вторник, 2 августа, выразил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

«Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами», — сказал он.

Ранее в этот день в МИД РФ сообщили, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

Между тем заместитель генсека Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов 29 июля заявил, что гибридная война против России начала затрагивать Китай, а информационные технологии начали использоваться в военных целях.

До этого, 6 июля, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о нежелании ЕС вступать в прямой конфликт с РФ, заявил, что против России в настоящее время ведется гибридная война со стороны коллективного Запада.

В этот же день Боррель заявил о нежелании Европы вступать в прямой конфликт с Россией. По его словам, ЕС продолжит отвечать Москве на спецоперацию только экономическими санкциями. Глава евродипломатии указал, что Евросоюз в ближайшие месяцы будет усиливать давление на РФ. Он также заверил, что принятые ранее санкции уже начали действовать.

Ранее, 22 июня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. По его словам, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».

16 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что СМИ должны проявлять профессионализм, освещая и задавая вопросы по теме ядерных конфликтов, а спикеры — мудрость, не отвечая на подобные вопросы.