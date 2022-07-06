В Госдуме оценили заявление Борреля о нежелании ЕС воевать с Россией

Против России в настоящее время ведется гибридная война со стороны коллективного Запада. Об этом в среду, 6 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о нежелании ЕС вступать в прямой конфликт с РФ.

«Слова Борреля о мнимом благородстве Европы, которая действует только посредством экономических санкций, могут быть интересны только пропагандистским западным СМИ.

Да, Европа избегает открытой конфронтации с Россией, о чем заявил и сам Боррель, но мы понимаем, что против России сейчас ведется гибридная война. А ЕС и США, поставляя вооружение, услужливо подносят снаряды неонацистам и противостоят нашей стране руками киевского режима», — указал он.

Как отметил депутат, заявив ранее, что ситуация на Украине может быть разрешена исключительно военным, а не дипломатическим путем, Боррель лишний раз подтвердил то, что Киев используется в качестве плацдарма для борьбы с Москвой.

«Сейчас же он пытается убедить всех в том, что санкции воздействуют на Россию, но при этом не упоминая, как они отражаются на странах Европы», — заключил Белик.

Ранее в этот день Боррель заявил о нежелании Европы вступать в прямой конфликт с Россией. По его словам, ЕС продолжит отвечать Москве на спецоперацию только экономическими санкциями. Глава евродипломатии указал, что Евросоюз в ближайшие месяцы будет усиливать давление на РФ. Он также заверил, что принятые ранее санкции уже начали действовать.

7 апреля Боррель в ходе визита в Киев пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. В Совете Федерации РФ осудили слова Борреля. По словам спикера Совфеда Константина Косачева, если заявление будет реализовано «в конкретных делах киевских властей и тех, кто их поддерживает», оно приведет к новым жертвам на Украине, но не поменяет ситуацию. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, назвал заявление Борреля проявлением озлобленности и остервенелости.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, подпадающих под санкции.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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