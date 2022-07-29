В ШОС заявили о «перехлестывании» на КНР ситуации с гибридной войной

Гибридная война против России начала затрагивать Китай, а информационные технологии начали использоваться в военных целях. Об этом 29 июля на открытии форума СМИ и аналитических центров стран ШОС на тему «Совместное определение будущего, старт нового пути развития» заявил заместитель генсека Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов.

«Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений. Против одного из государств — учредителей ШОС, против России, развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает перехлестываться на Китай», — передает слова Логвинова ТАСС.

Он подчеркнул, что за 20 лет антагонизм западных стран по отношению к ШОС усилился, что проявилось в свете январских событий в Казахстане, когда организация вместе с ОДКБ выступила в поддержку законных властей страны.

Логвинов указал на то, что ШОС активизирует информационную работу и собирается провести модернизацию своего сайта в связи с тем, что в нынешних обстоятельствах академическое сообщество должно способствовать интеллектуальной и аналитической подпитке правительственных структур, отвечающих за принятие формирующих политику решений в ШОС.

Замгенсека ШОС заявил, что организация должна использовать свой потенциал для предотвращения деградации международных отношений, а также остановить распространение риторики холодной войны.

Он также напомнил, что изначально в концепции ШОС не были заложены элементы противостояния, однако организация не может оставаться безучастной на фоне того, как равноправный, конструктивный диалог между странами подменяется силовым диктатом и санкционным давлением. Как пример Логвинов привел попытки вычеркнуть целую страну из мировой истории и культуры.

«Происходящее объективно обусловливает необходимость переосмыслить линию поведения ШОС на международной арене, исходя из того, что историческая политическая миссия организации четко сформулирована в Московской — 2020 года — декларации: ШОС является одной из опор формирующегося более представительного и справедливого миропорядка, основанного на верховенстве международного права, прежде всего Устава ООН, уважении цивилизационного многообразия и самостоятельного выбора народами пути своего политического и социально-экономического развития», — заявил замгенсека организации.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в преддверии саммита ШОС выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться к ней в качестве полноправных членов и наблюдателей. В то же время глава МИД Китая Ван И отметил, что ШОС должна стать ведущей силой отстаивания международной справедливости, а также стабилизирующим фактором в международной и региональной обстановке.

В тот же день Сергей Шойгу в ходе совещания глав министерств обороны стран-участниц ШОС заявил, что США навязывают государствам Юго-Восточной Азии создание структур, аналогичных НАТО, при этом долгосрочные очаги напряженности формируются в зоне ответственности ШОС. По его словам, в формируемых очагах напряженности трудно прогнозируется сценарий развития событий.