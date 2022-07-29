Реклама
Прямой эфир
Общество
Сына экс-главы Иркутской области приговорили к девяти годам колонии
Мир
Глава энергоконцерна Engie заявила о способности Франции справиться с газовым кризисом
Мир
Пентагон потенциально одобрил Германии продажу истребителей F-35
Происшествия
В Краснодарском крае женщина и семеро детей заблудились в лесу
Мир
Трасс пообещала на посту премьера сделать первый международный звонок Зеленскому
Мир
H&M возобновит работу в Белоруссии в августе
Общество
В сервисных центрах сообщили о дефиците деталей для ноутбуков
Мир
Боррель предрек отказ ЕС от покупки российского газа
Мир
Politico сообщила о намерении конгрессменов США объявить РФ «спонсором терроризма»
Общество
В Госдуме предложили ввести скидочные карты для малоимущих
Мир
В США назвали введение лимита цен на нефть из РФ инструментом против инфляции
Мир
Франция и ОБСЕ запустили Московский механизм в отношении РФ

В ШОС заявили о «перехлестывании» на КНР ситуации с гибридной войной

Замгенсека ШОС Логвинов: гибридная война против России начинает «перехлестываться» на КНР
0
Фото: ТАСС/Сорокин Донат
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гибридная война против России начала затрагивать Китай, а информационные технологии начали использоваться в военных целях. Об этом 29 июля на открытии форума СМИ и аналитических центров стран ШОС на тему «Совместное определение будущего, старт нового пути развития» заявил заместитель генсека Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов.

Бойкот ученый: как на самом деле западные дипломаты «избегали» Лаврова в Индонезии
И почему Россия не собиралась игнорировать коллег

«Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений. Против одного из государств — учредителей ШОС, против России, развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает перехлестываться на Китай», — передает слова Логвинова ТАСС.

Он подчеркнул, что за 20 лет антагонизм западных стран по отношению к ШОС усилился, что проявилось в свете январских событий в Казахстане, когда организация вместе с ОДКБ выступила в поддержку законных властей страны.

Логвинов указал на то, что ШОС активизирует информационную работу и собирается провести модернизацию своего сайта в связи с тем, что в нынешних обстоятельствах академическое сообщество должно способствовать интеллектуальной и аналитической подпитке правительственных структур, отвечающих за принятие формирующих политику решений в ШОС.

Замгенсека ШОС заявил, что организация должна использовать свой потенциал для предотвращения деградации международных отношений, а также остановить распространение риторики холодной войны.

Он также напомнил, что изначально в концепции ШОС не были заложены элементы противостояния, однако организация не может оставаться безучастной на фоне того, как равноправный, конструктивный диалог между странами подменяется силовым диктатом и санкционным давлением. Как пример Логвинов привел попытки вычеркнуть целую страну из мировой истории и культуры.

«Происходящее объективно обусловливает необходимость переосмыслить линию поведения ШОС на международной арене, исходя из того, что историческая политическая миссия организации четко сформулирована в Московской — 2020 года — декларации: ШОС является одной из опор формирующегося более представительного и справедливого миропорядка, основанного на верховенстве международного права, прежде всего Устава ООН, уважении цивилизационного многообразия и самостоятельного выбора народами пути своего политического и социально-экономического развития», — заявил замгенсека организации.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в преддверии саммита ШОС выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться к ней в качестве полноправных членов и наблюдателей. В то же время глава МИД Китая Ван И отметил, что ШОС должна стать ведущей силой отстаивания международной справедливости, а также стабилизирующим фактором в международной и региональной обстановке.

В тот же день Сергей Шойгу в ходе совещания глав министерств обороны стран-участниц ШОС заявил, что США навязывают государствам Юго-Восточной Азии создание структур, аналогичных НАТО, при этом долгосрочные очаги напряженности формируются в зоне ответственности ШОС. По его словам, в формируемых очагах напряженности трудно прогнозируется сценарий развития событий.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022