Лавров: желающие вступить в ШОС страны выстраиваются в очередь

В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться в качестве полноправных членов и наблюдателей. Об этом 28 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особо символично, что к Самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнеры по диалогу», — сказал он после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях Совета министров иностранных дел государств – членов ШОС в Ташкенте.

В то же время глава МИД Китая Ван И отметил, что ШОС должна стать ведущей силой отстаивания международной справедливости, а также стабилизирующим фактором в международной и региональной обстановке.

Саммит ШОС пройдет в узбекском Самарканде в сентябре.

ШОС основали в 2001 году Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Китай. Позднее к организации присоединились Индия и Пакистан. Страны-наблюдатели: Белоруссия, Монголия, Иран и Афганистан. Государства — партнеры по диалогу: Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка и Турция.

На саммите ШОС в 2021 году начались процедуры приема Ирана и предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии.

Кроме того, в 2022-м заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена подала Белоруссия.

Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.

Ранее, 27 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявки на вступление в БРИКС — неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — подали Иран и Аргентина. Кроме того, вступить в группу могут Саудовская Аравия, Турция и Египет.