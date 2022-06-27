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Захарова подтвердила подачу заявок в БРИКС Ираном и Аргентиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС. Об этом в понедельник, 27 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», — написала она в своем Telegram-канале.

О том, что власти Ирана подали заявку на членство в БРИКС, в этот же день заявил официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде, уточняет издание Tasnim.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о намерении вступить в БРИКС в ходе выступления на XIV саммите глав государств объединения 24 июня.

«Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта», — передало слова политика агентство Telam.

БРИКС — это неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

23 мая опрошенные «Известиями» эксперты заявляли, что реальных предпосылок к расширению объединения на тот момент не было. В Буэнос-Айресе заговорили о скором присоединении страны к неформальному объединению после того, как лидер Китая Си Цзиньпин отправил личное приглашение Аргентине на встречу глав МИД БРИКС (прошла 19 мая) и на последующий саммит «пятерки» 24 июня.

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