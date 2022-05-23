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Эксперты оценили вероятность вступления Аргентины в группу БРИКС

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Китай предложил расширить БРИКС — неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Потенциальный кандидат обозначился сам — Аргентина. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, аргентинцы, скорее, выдают желаемое за действительное, и сильного стремления к расширению у членов БРИКС, за исключением КНР, нет.

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Китайская сторона напрямую не называла возможного нового участника объединения. Однако посол Аргентины в КНР расценил приглашение Китаем аргентинского лидера принять участие в июньском саммите БРИКС как шаг к «официальному вступлению».

Лидер председательствующего сейчас в группе Китая Си Цзиньпин отправил личное приглашение Аргентине на встречу глав МИД БРИКС (прошла 19 мая) и на последующий саммит «пятерки» 24 июня. В Буэнос-Айресе тут же заговорили о скором присоединении страны к неформальному объединению.

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Некоторые эксперты считают, что Аргентина поспешила выдать желаемое за действительное.

«На данный момент вопрос [о приеме Аргентины] не стоит и никакого процесса не идет», — сказал «Известиям» российский источник, знакомый с тематикой БРИКС.

Об отсутствии предпосылок для реального расширения БРИКС заявила и проректор по международным отношениям ДВФО и управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория Панова.

«Китай действительно не первый год продвигает формирование клуба друзей БРИКС. Но я бы аккуратно подходила к вопросу расширения. БРИКС важно продвигать конкретные решения и достигать конкретных результатов, и это более важно, чем бездумно расширяться. Поэтому Аргентина выступает, скорее, как важный партнер, входящий в ближний круг в китайском понимании, но вопрос расширения на сегодняшний день в таком формате не стоит», — добавила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Проходите мимо: станет ли Аргентина новым членом БРИКС

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