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Боррель заявил о нежелании Европы воевать с Россией

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Фото: Global Look Press/Zheng Huansong
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о нежелании Европы вступать в прямой конфликт с Россией. По его словам, Евросоюз продолжит отвечать Москве на спецоперацию только экономическими санкциями.

По мерам и возможности: будет ли ЕС вводить седьмой пакет санкций
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«Мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, в основе этого ответа сейчас лежат экономические санкции», — заявил он в интервью газете Yomiuri.

Боррель указал, что ЕС в ближайшие месяцы будет усиливать давление на РФ. Он также заверил, что принятые ранее санкции уже начали действовать.

При этом еще 7 апреля Боррель в ходе визита в Киев пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. В Совете Федерации РФ осудили слова Борреля. По словам спикера Совфеда Константина Косачева, если заявление будет реализовано «в конкретных делах киевских властей и тех, кто их поддерживает», оно приведет к новым жертвам на Украине, но не поменяет ситуацию. Лавров в свою очередь назвал заявление Борреля проявлением озлобленности и остервенелости.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

В настоящее время ведется работа над седьмым пакетом санкций ЕС. 5 июня замглавы МИД Польши Павео Яблоньский отметил, что в нем пойдет речь о газовом эмбарго. Также он высказался о необходимости ограничивать допуск России к промышленным технологиям.

28 июня посол в США Анатолий Антонов отметил, что санкции до предела обостряют глобальные кризисные экономические явления. Дипломат обратил внимание на то, что последствия ограничительных мер стран Запада для мировой экономики выразились в снижении деловой активности, разрушении транспортно-логистических цепочек, замедлении инвестиционных потоков, проблемах на рынках труда, а также в падении реальных доходов бизнеса и населения.

Еще 12 мая президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с ограничениями, а «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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