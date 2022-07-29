Дипломат Тяжлова назвала недопустимым блокирование счета постпреда РФ в Женеве

Россия считает недопустимым шагом блокировку личного счета постоянного представителя РФ при женевском отделении Организации Объединенных Наций Геннадия Гатилова. Об этом в пятницу, 29 июля, заявила представитель России Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности.

«Сегодня мы узнали о том, что один из швейцарских банков заблокировал личный счет постоянного представителя России при ООН в Женеве. Считаем подобную дискриминационную политику недопустимой», — рассказала российский дипломат в беседе с ТАСС.

Ранее в этот день один из швейцарских банков заблокировал счет Гатилова. Причиной блокировки стал «официальный статус руководителя дипмиссии». Как сообщается, заблокированный счет использовался в том числе для покрытия медицинских расходов.

12 июля европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что сумма замороженных российских активов в странах Евросоюза составляет €13,8 млрд. В этот же день еврокомиссар заявил, что в октябре будет принята директива, позволяющая конфисковать имущество при попытке обойти санкции Евросоюза.

26 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом геноцидом, так как, по ее словам, это произошло «без суда, без следствия».

До этого, 19 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления Запада об аресте российских и белорусских активов являются продолжением линии, вошедшей в моду в целом ряде государств. Он также подчеркнул, что Россия будет с этим бороться и отстаивать свои активы.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции 24 февраля, целями которой в том числе являются демилитаризация и денацификация Украины. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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