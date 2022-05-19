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Песков назвал арест активов РФ «веянием моды» в ряде государств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заявления Запада об аресте российских и белорусских активов является продолжением линии, вошедшей в моду в целом ряде государств. Об этом 19 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Какая может быть реакция? Реакция негативная, отрицательная. Это продолжение той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств — линия на фактическое воровство российских активов», — сообщил Песков журналистам, комментируя эту ситуацию.

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Он также подчеркнул, что Россия будет с этим бороться и отстаивать свои активы.

Ранее в этот же день стало известно, что власти Украины арестовали активы России и Белоруссии на общую сумму более $1 млрд, пишет «Газета.Ru».

13 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам «Большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы. Он считает, что рано или поздно государства сделают такой шаг.

9 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки». В то же время заместитель главы МИД РФ Александр Грушко назвал инициативу Борреля полным беззаконием.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Также в марте президент России Владимир Путин заявил, что Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт своим обязательствам перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на проведение Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

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